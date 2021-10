United legt Ablöse für Lingard fest

Manchester United hat offenbar einen Preis für Jesse Lingard festgelegt, sollte dieser den Verein im Winter verlassen. Nach Informationen der ‚Sun‘ verlangen die Engländer umgerechnet rund 17,5 Millionen Euro für den Offensivspieler, dessen Vertrag 2022 ausläuft. Lingard liegt ein neues Arbeitspapier mitsamt deutlicher Gehaltserhöhung vor.

Unter Ole Gunnar Solskjaer kommt der 28-Jährige in dieser Saison erst auf 45 Spielminuten in der Premier League. Während seiner Leihe bei West Ham United in der vergangenen Rückrunde sammelte er in 16 Ligaspielen neun Tore und fünf Vorlagen.