„Neuer Dreiersturm“ für Barça | Vieiras „Nacht der Schande“

Barças Wunschsturm

Der FC Barcelona träumt von einer neuen Angriffsreihe. Diesem Thema widmet sich heute die ‚Mundo Deportivo‘ auf ihrer Titelseite. „Neuer Dreiersturm“, prangt es auf dem Cover des Sportzeitung. Darunter sind Bilder von Robert Lewandowski, Ansu Fati und Raphinha. Der polnische Torjäger vom FC Bayern soll unbedingt kommen, Raphinha ist offenbar die erste Alternative, wenn Ousmane Dembélé geht. Die Zukunft des Franzosen soll sich zeitnah klären. Die ‚Sport‘ sieht eine „finale Entscheidung“ kommen. In der nächsten Woche will Dembélé-Berater Moussa Sissoko den Barça-Bossen mitteilen, wie hoch seine Gehaltsforderungen sind.

Vieira teilt aus

In England spricht heute alles über Patrick Vieira. Aber was ist passiert? Fans des FC Everton stürmten nach dem 3:2 gegen Crystal Palace gestern Abend den Platz. Auf einem Video ist zu sehen, wie Palace-Coach Vieira beschimpft wird und dann die Beherrschung verliert. Der Franzose packte einen Fan und trat ihn eine Etage tiefer. „Palace-Trainer Vieira tritt Everton-Fan nach Platzsturm“, berichtet der ‚Mirror‘. Die ‚Daily Mail‘ ist schockiert und titelt: „Eine weitere Nacht der Schande.“

Inters letzter Strohhalm

In Italien greift der AC Mailand nach dem Meistertitel. Das erste Mal seit 2011 können sich die Rossoneri den Scudetto sichern. „Für Milan könnte es der schönste Titel werden“, meint die ‚Gazzetta dello Sport‘. Mit einem Sieg gegen US Sassuolo bleibt Milan am letzten Spieltag sicher an der Spitze und vor dem Stadtrivalen. „Inter hilft nur noch ein Wunder“, ist sich ‚Quotidiano Sportivo‘ sicher. Die Nerazzurri spielen zeitgleich gegen Sampdoria Genua und müssen auf Schützenhilfe hoffen.