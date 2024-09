Gala will Ex-Gladbacher Wöber

Galatasaray will vor Schließung des türkischen Transferfensters am Freitag noch die Verpflichtung einen linksfüßigen Innenverteidigers eintüten. Laut der türkischen Tageszeitung ‚Takvim‘ hat der Klub vom Bosporus dabei ein Auge auf Maximilian Wöber geworfen. Der 26-Jährige besitzt bei Leeds United noch einen Vertrag bis 2027.

Dem Bericht zufolge will Gala den Österreicher inklusive Kaufoption ausleihen. In der vergangenen Saison war Wöber an Borussia Mönchengladbach verliehen und absolvierte 27 Pflichtspiele. Die Fohlen hätten den Abwehrspieler am liebsten festverpflichtet, konnten sich einen Transfer aber nicht leisten.