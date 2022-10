Neuers Zeitplan zur WM

Manuel Neuer hat sich offenbar einen Zeitplan bis zur Weltmeisterschaft in Katar (beginnt am 20. November) gesetzt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will der aktuell verletzte Torhüter vor der Zusammenkunft des DFB-Teams zumindest noch zwei Bundesliga-Spiele für den FC Bayern absolvieren. Ins Visier gefasst habe Neuer demnach die Partien gegen Werder Bremen am 8. November und vier Tage später bei Schalke 04.

Der Kapitän der Nationalmannschaft laboriert an einer Schulterverletzung, die Zweifel an seiner WM-Teilnahme aufkommen lässt. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sagte am gestrigen Freitag: „Wir wissen nicht, wann das Schmerzbild aufhört. Ich weiß es nicht, aber ich gehe fest davon aus, dass er die WM spielen kann. Dafür tun wir alles.“ Zu Monatsbeginn hatte sich Neuer an der Schulter verletzt, anschließend dann aber doch gegen Borussia Dortmund (2:2) gespielt. „Das war wahrscheinlich den Tick zu früh“, sagt Nagelsmann rückblickend.