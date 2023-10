Chelsea: Silva spricht vom Karriereende

Thiago Silva beschäftigt sich offen mit dem Ende seiner titelreichen Laufbahn. „Das Ende meiner Karriere rückt näher, es ist nicht einfach“, sagte der brasilianische Innenverteidiger des FC Chelsea gegenüber ‚Sky Italia‘. Er müsse sich klar machen, „welcher Verein der letzte sein soll“. Er habe schließlich auch Familie.

„Ich konzentriere mich nur darauf, mein letztes Vertragsjahr bei Chelsea zu genießen“, kündigt Silva an, „ich weiß nicht, was nächstes Jahr passieren wird, aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Karriere.“ Seit 2020 läuft der inzwischen 39-Jährige für die Blues auf, war zuvor acht Jahre lang bei Paris St. Germain am Ball.