Medien: Wintzheimer liegen sieben Angebote vor

Manuel Wintzheimer hat offenbar die Qual der Wahl bezüglich seines nächsten Arbeitgebers. Nach Informationen der ‚Bild‘ liegen dem Angreifer, der noch bis zum Saisonende beim Hamburger SV in Lohn und Brot steht, sieben unterschriftsreife Vertragsangebote vor. Fünf Zweitligisten, ein Verein aus der Serie A und ein Klub aus der Eredivisie haben dem Bericht zufolge konkrete Angebote abgegeben.

In der laufenden Spielzeit stand der 23-Jährige wettbewerbsübergreifend 29 Mal für die Rothosen auf dem Rasen. Dabei gelangen ihm nur magere zwei Treffer und ein Assist. Überwiegend stehen für Wintzheimer allerdings Kurzeinsätze zu Buche. In der kommenden Woche will sich der Stürmer offenbar entscheiden, für welches Team er nächste Saison aufläuft.