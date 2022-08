Juve einig mit Marseille: Kommt Milik oder Depay?

Juventus Turin hat offenbar den nächsten Angreifer am Haken. Laut Transfermarkt-Experte Gianluca Di Marzio ist sich die Alte Dame mit Olympique Marseille über einen Transfer von Arkadiusz Milik (28) einig geworden. Dem Bericht zufolge soll der polnische Torjäger für ein Jahr ausgeliehen werden, OM erhält dafür eine Gebühr von zwei Millionen Euro. Für den Anschluss hätte Juve eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro.

Ob der Deal über die Bühne geht, steht allerdings noch in den Sternen. Nach Informationen von Di Marzio wird die Führung der Bianconeri nun mit Trainer Massimiliano Allegri darüber diskutieren, ob das vorhandene Budget in Milik oder Memphis Depay (28) investiert werden soll. Vizepräsident Pavel Nedved bestätigte erst kürzlich das Interesse am niederländischen Nationalspieler.