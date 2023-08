Alidou einig mit Köln – ein Problem bleibt

Der 1. FC Köln hat gute Chancen auf die Verpflichtung von Faride Alidou. Nach Informationen der ‚Bild‘ sind sich die Geißböcke mit dem Offensivspieler „weitestgehend einig“. Von Kölner Seite ist eine Leihe mit Kaufoption angedacht. Alidou steht bei Eintracht Frankfurt noch bis 2026 unter Vertrag.

In Hinblick auf eine Kaufoption für den nächsten Sommer haben die Hessen jedoch andere Vorstellungen, die Eintracht will eine solche Option nicht gewähren. Es bleibt also aktuell noch offen, wie sich die beiden Klubs in dieser Frage einigen werden. Zwischen Alidou und Köln ist zumindest fast alles klar. Daran ändert auch das Interesse anderer Bundesligisten nichts.