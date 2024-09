Bericht über 200-Millionen-Angebot: Mbappé sagte Liverpool zu

Vor einigen Wochen ließ Kylian Mbappé das Kapitel Paris St. Germain hinter sich. Mit Ablauf seines Vertrags verschlug es den 25-jährigen Franzosen zu Real Madrid. Schon zwei Jahre früher hatte der Torjäger auf gepackten Koffern gesessen.

Die in der Regel gut informierte ‚L’Équipe‘ enthüllt, dass Mbappé den Eiffelturm 2022 in Folge eines enttäuschenden Transfersommers verlassen wollte. Tatsächlich hatte sich der Kapitän von Les Bleus dem Bericht zufolge mit dem FC Liverpool auf eine kurzfristige Zusammenarbeit verständigt. Denn perspektivisch galten immer die Königlichen als sein Wunschziel.

Laut der ‚L’Équipe‘ stellten die damals noch von Jürgen Klopp trainierten Reds den Parisern sagenhafte 200 Millionen Euro für den abwanderungswilligen Mbappé in Aussicht. PSG pochte allerdings auf die doppelte Summe. Bekanntlich kassierte der Scheichklub am Ende gar keine Ablöse mehr für den Superstar, der in Madrid bis 2029 unterschrieben hat.