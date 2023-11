Einigung: Schwarz übernimmt neuen Klub

Sandro Schwarz hat nach seinem Aus bei Hertha BSC wohl eine neue Anstellung als Cheftrainer gefunden. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge zieht es den 45-jährigen Mainzer in diesem Winter in die USA. Schwarz soll sich mit den New York Red Bulls einig sein.

Der MLS-Klub schied Anfang November in der ersten Runde der Playoffs aus. Troy Lesesne, erst seit Mai Chefcoach, hat keinen neuen Vertrag erhalten. Schwarz wiederum einigte sich nach seiner Entlassung in Berlin mit der Hertha auf eine Vertragsauflösung samt Abfindung, kann also sofort unterschreiben.

Laut der ‚Bild‘ könnte Schwarz seinen ehemaligen Co-Trainer Volkan Bulut mitbringen. Sportdirektor in New York ist Ex-Schalker Jochen Schneider, zudem soll sich Offensivspieler Emil Forsberg (32) vom Leipziger RB-Partnerklub im Anflug befinden.