Überraschender Wechsel: Forsberg verlässt RB Leipzig

Seit 2015 schnürt Emil Forsberg für RB Leipzig die Fußballschuhe. Der offensive Mittelfeldspieler gehört wie beispielsweise auch Willi Orban oder Yussuf Poulsen zu den Spielern, die schon für die Sachsen aufliefen, als sie noch nicht erstklassig waren. Nun sieht aber alles danach aus, dass die Zeit von Forsberg in Leipzig in Kürze endet.

Nach ‚Bild‘-Informationen wechselt der 31-Jährige schon im Januar den Verein. Neue Arbeitgeber werden dem Bericht zufolge die New York Red Bulls, der US-amerikanische Partnerklub der Leipziger. Gespräche über eine Vertragsverlängerung beim Bundesliga-Verein sind laut dem Boulevard-Blatt nicht von Erfolg gekrönt gewesen.

In New York winkt Forsberg ein langfristiger Vertrag und der Status eines Designated Player. Damit kann ein MLS-Franchise einen Profi mit einem hochdotierten Vertrag ausstatten, der nicht in den Salary Cup zählt. Zudem soll Forsberg auch nach seiner aktiven Karriere in den RB-Kosmos eingebunden werden.