Bayer bindet Sturmhoffnung Gedikli

Bayer Leverkusen hat den Vertrag mit Emrehan Gedikli verlängert. Wie die Werkelf mitteilt, wurde der auslaufende Kontrakt mit dem Torjäger der U19-Mannschaft um ein Jahr bis 2023 ausgedehnt. Der 18-jährige Mittelstürmer erzielte in der laufenden Spielzeit 13 Tore in acht Spielen für die A-Jugend. Für die Profis war er in der Vorsaison schon viermal am Ball.

„Seine Entwicklung ist vielversprechend. Jetzt wird es wichtig sein, dass er auf möglichst hohem Niveau Spielpraxis bekommt“, sagt Sportdirektor Simon Rolfes. Scheint fast so, als komme für Bayer auch eine Ausleihe von Gedikli infrage. Im Bundesliga-Team hat er mit Patrik Schick (25) und Lucas Alario (29) äußerst starke Konkurrenz.