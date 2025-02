Geplatzter Deal: Besiktas machte Witz-Angebot für Neuhaus

Das deutsche Transferfenster war schon längere Zeit geschlossen, da zeichnete sich bei Borussia Mönchengladbach ein Blitz-Abschied ab. Florian Neuhaus (27) stand vor dem Transfer zu Besiktas. Die ‚Bild‘ hatte berichtet, dass die Fohlen dem Wechsel ihres Mittelfeldspielers sogar schon zugestimmt hatten.

Schlussendlich sei es an Neuhaus selbst gescheitert, der nach einer überzeugenden Partie gegen Eintracht Frankfurt (1:1) einen Verbleib bevorzugte. Jetzt sind jedoch neue Details ans Licht gekommen, die zeigen, dass es auch zwischen den Vereinen nicht so weit war wie bislang angenommen.

Witz-Angebot von Besiktas

Wiederum die ‚Bild‘ berichtet, dass die Offerte von Besiktas nicht im Ansatz den Erwartungen der Borussen entsprach. Die Istanbuler sollen Gladbach keinerlei Leihgebühr oder Gehaltsübernahme in Aussicht gestellt haben. Zudem habe die Kaufoption in einem Bereich von unter vier Millionen Euro gelegen – ohne zeitliche Begrenzung, wann sie gezogen werden kann.

Die ‚Bild‘ untermauert ihren neuen Bericht mit Zitaten von Gladbachs Sportchef Roland Virkus: „Das kam dann alles für uns wirklich nicht infrage. Ich habe immer gesagt, wir beschäftigen uns mit allem, was an Angeboten kommt – aber wir verscherbeln doch keinen Spieler.“ Jetzt kämpft Neuhaus also am Niederrhein weiter um regelmäßige Startelf-Einsätze.