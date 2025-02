Über zwei Milliarden: Winter-Transfermarkt bricht alle Rekorde

Im Januar wurde auf dem Winter-Transfermarkt so viel Geld bewegt wie noch nie zuvor. Wie aus einem Bericht der FIFA hervorgeht, haben die Klubs weltweit insgesamt 2,26 Milliarden Euro und damit 57,9 Prozent mehr Geld als im Vorjahr für neue Spieler ausgegeben. Der bisherige Rekord lag 2023 bei 1,51 Milliarden und damit ebenfalls deutlich unter den diesjährigen Ausgaben.

Außerdem wurden so viele Spieler wie nie transferiert, insgesamt 5.863 und damit 20 Prozent mehr als im Rekordjahr 2024. Am meisten Geld, 598 Millionen, haben die Vereine aus der Premier League investiert, die Bundesliga-Klubs liegen mit Ausgaben in Höhe von 284,7 Millionen auf Platz zwei. Der teuerste Transfer in diesem Winter war Jhon Durán von Aston Villa zu Al Nassr (77 Millionen), dicht gefolgt von Omar Marmoush, der von Eintracht Frankfurt zu Manchester City (75 Millionen) gewechselt ist.