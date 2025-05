Bundesliga-Interesse an Kostenlos-Kenny

Jeweils rund 30 Bundesliga-Partien absolvierte Jonjoe Kenny für Schalke 04 und Hertha BSC. Demgegenüber stehen 61 Einsätze in der zweiten Liga für die Berliner. Nach der Sommerpause will der Rechtsverteidiger wieder im Oberhaus an den Start gehen, ein Bundesligist hat bereits die Fühler ausgefahren.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat Borussia Mönchengladbach den Engländer ins Visier genommen. Da der Vertrag in der Hauptstadt in knapp einem Monat ausläuft, wird keine Ablöse fällig. Loses Interesse soll zudem auch bei Conference League-Teilnehmer Mainz 05 bestehen.

Am Niederrhein könnte Kenny auf Joe Scally (22) folgen, der seinerseits den Traum von einem Wechsel in die Premier League hegt. Zudem läuft der Vertrag von Routinier Stefan Lainer (32) 2026 aus, der Österreicher könnte aber schon in diesem Sommer in seine Heimat zurückkehren.