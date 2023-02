United: Sancho feiert Kader-Comeback

Jadon Sancho kann sich Hoffnungen auf seine Pflichtspiel-Premiere in diesem Kalenderjahr machen. Wie sein Klub Manchester United vermeldet, kehrt der Ex-Dortmunder für die EFL-Cup-Partie gegen Nottingham Forest am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) in den Kader zurück.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sanchos Einsatz würde das Ende einer wochenlangen Ausfallzeit markieren. Mitte Dezember vermeldete sein Trainer Erik ten Hag, dass der Offensivspieler mit körperlichen und mentalen Problemen vorerst keine Option darstellt. Nun scheint sich der 22-Jährige endgültig wieder berappelt zu haben.

Lese-Tipp

United verleiht Tuanzebe erneut