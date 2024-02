DFB-Kader: Nagelsmann beruft Neuling

Anfang Dezember ließ Deniz Undav (27) durchblicken, dass er seine Wahl getroffen hat. „Einigkeit und Recht und Freiheit“, antwortete der Stürmer des VfB Stuttgart auf die Frage, ob er lieber für die deutsche oder die türkische Nationalmannschaft auflaufen will.

DFB-Trainer Julian Nagelsmann nahm den Ball rund eine Woche später auf und betonte, eine Nominierung hänge „von seiner Leistung ab, die ich aktuell als sehr gut bewerte.“ Der Zeitpunkt für diese Nominierung ist nun offenbar gekommen.

Nach Informationen der ‚Bild‘ hat Nagelsmann dem VfB-Profi bereits zugesichert, ihn für die nächsten Länderspiele gegen Frankreich (23. März, 21 Uhr) und die Niederlande (26. März, 20:45 Uhr) in den Kader zu berufen. Undav winkt also sein erstes Länderspiel und bei weiterhin guten Leistungen auch eine Teilnahme an der EM im Sommer.

Für den VfB hat der Angreifer in bislang 19 Einsätzen ebenso viele Torbeteiligungen gesammelt (14 Tore, fünf Assists). Nach Stuttgart ist Undav bis Saisonende von Brighton & Hove Albion verliehen. Die mit den Engländern vereinbarte Kaufoption soll 18 Millionen Euro betragen.