Eintracht: Wie schnell liefert der teuerste Neue?

Monatelang bestand zwischen Eintracht Frankfurt und Farès Chaïbi schon Einigung. In den Verhandlungen mit dem FC Toulouse war allerdings Geduld gefragt. Kurz vor Toresschluss gelang dann doch der Durchbruch: Zehn Millionen Ablöse flossen nach Frankreich, die Toulouser Forderung von 16 Millionen konnte Markus Krösche ordentlich senken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Chaïbi will der Frankfurter Sportvorstand den „Abgang von Jesper Lindström kompensieren“. Bei genauerer Betrachtung wird aber klar: Für die Rolle des abgewanderten Daichi Kamada kommt Chaïbi zumindest perspektivisch ebenfalls infrage. Denn eines ist nach seinem ersten Profijahr in Toulouse gewiss: Der 20-Jährige ist äußerst flexibel einsetzbar.

Lese-Tipp

Neue Offensivoption: Eintracht holt Chaïbi

Vom zentralen Mittelfeld bis zur Sturmspitze durfte Chaïbi überall mal ran. Aurélien Macedo von der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato hat seine Entwicklung in Toulouse genau beobachtet und urteilt: „In aller erster Linie ist er ein vielseitiger Spieler. Er kann offensiv quasi überall spielen. Doch am liebsten hat er das Spiel vor sich, um mit seiner Technik und seiner Spielintelligenz zu glänzen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Defensiv kann Chaïbi noch zulegen

Heißt: Chaïbi könnte durchaus auch in die Spielmacher-Rolle von Kamada schlüpfen. „Dafür muss er aber noch ein bisschen reifen“, meint Macedo und zielt insbesondere auf die defensive Verlässlichkeit ab. Vorerst sieht er in der Frankfurter Doppel-Zehn hinter einem klaren Stürmer die beste Position für den Rechtsfuß, der auch körperlich schon in der Bundesliga mithalten kann. Für die Position als klassischer Flügelspieler fehlt Chaïbi die allerhöchste Endgeschwindigkeit.

„Er hat ein sehr komplettes Profil, kann den Ball gut halten und ist gefährlich in engen Räumen. Zudem ist er schon ziemlich effektiv, ich traue ihm viele Assists zu“, so Macedo weiter. In der vergangenen Ligue 1-Saison sammelte Chaïbi zehn Scorerpunkte und war auch mit drei Toren und zwei Vorlagen an Toulouses überraschendem Pokalsieg entscheidend beteiligt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie schnell funktioniert die Eingewöhnung?

Fazit: Chaïbi ist Eintrachts spannendster Neuzugang und könnte sich perspektivisch als echtes Schnäppchen erweisen. Zudem erlaubt seine Flexibilität ihm, gleiche mehrere Abgänge auf Dauer aufzufangen. Aber: Der algerische Nationalspieler ist noch jung und nun erstmals außerhalb von Frankreich unterwegs.

Eintracht-Coach Dino Toppmöller will ihm daher Zeit geben: „Er ist ein guter Fußballer, der uns mit Sicherheit extrem weiterhelfen wird. Die Frage ist nur, wie schnell das geht.“ Angesichts der vielen schmerzhaften Abgänge von Topspielern hofft aber insgeheim auch Toppmöller, dass Frankfurts teuerster Transfer des Sommers möglichst schnell zum Schlüsselspieler wird. Das Zeug dazu hat er.