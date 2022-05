Nkunku: „PSG ist mein Herzensklub“

Als Christopher Nkunku 2019 für 13 Millionen Euro von Paris St. Germain kam, war eigentlich allen Beteiligten klar, dass RB Leipzig im Normalfall nur einen Zwischenschritt darstellt. Inzwischen ist der geschmeidige Rechtsfuß zu einem der besten Spieler der Bundesliga gereift. Schon in diesem Sommer könnte es den 24-Jährigen zu einem absoluten Topklub ziehen.

„Paris, ich habe es immer gesagt, es ist mein Zuhause, mein Herzensklub“, sagte Nkunku am gestrigen Sonntag auf einer Pressekonferenz im Zuge seiner Länderspielreise mit der Équipe Tricolore. Grundsätzliches Interesse zeigt PSG dem Vernehmen nach, allerdings schien bislang Manchester United die konkretesten Avancen zu unternehmen.

Nkunku geschmeichelt

Allzu konkret wollte sich Nkunku im Anschluss dann nicht mehr äußern. Daraus, dass er sich von dem Interesse geehrt fühlt, machte der zweifache Nationalspieler aber keinen Hehl: „Es ist schmeichelhaft, dass die größten Klubs der Welt an mir interessiert sind. Aber es ist auch schmeichelhaft, dass Leipzig alles tut, um mich zu halten.“

In Leipzig steht Nkunku noch bis 2024 unter Vertrag. Die Sachsen wollen um ein weiteres Jahr verlängern und das Gehalt von drei auf sieben Millionen Euro anheben. Darüber hinaus soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro in das neue Vertragswerk eingebaut werden. Ob all dies ausreicht, um Nkunku zum Verbleib zu bewegen, entscheidet sich wohl erst im späteren Verlauf des diesjährigen Sommertransfermarkts.