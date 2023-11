Überraschung: Kruse beendet Paderborn-Intermezzo

Max Kruse wollte nach seinem unrühmlichen Abschied vom VfL Wolfsburg vor ziemlich genau einem Jahr in dieser Saison in der zweiten Liga beim SC Paderborn einen neuen Anlauf nehmen. Keine fünf Monate später ist klar, dass das Experiment nicht geglückt ist.

Wie ‚Reviersport‘ berichtet, nimmt der 35-Jährige mit sofortiger Wirkung seinen Hut. Der bis zum Saisonende gültige Vertrag soll in Kürze aufgelöst werden. Auch von seinem Teamkollegen verabschiedete sich Kruse bereits.

In einer Nachricht an die Mannschaft schrieb der Angreifer: „Jungs, ich habe leider gestern nicht alle von Euch gesehen: Deswegen verabschiede ich mich auf diesem Wege bei all denen, die ich gestern nicht gesehen habe. Leider hat es nicht so funktioniert wie ich beziehungsweise der Verein es sich vorgestellt haben, aber so ist das manchmal im Fußball.“ Am Ende stand Kruse nur 194 Minuten für Paderborn auf dem Rasen. In fünf Zweitliga-Einsätzen gelang ihm ein Assist.