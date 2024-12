VfB blickt nach Frankreich: Abwehr-Duo im Visier

Beim VfB Stuttgart stand ein neuer Innenverteidiger ganz oben auf der weihnachtlichen Wunschliste. Auf das Wohlwollen des Christkinds verlassen sich die Verantwortlichen der Schwaben aber nicht. Ihre Hausaufgaben erledigen Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und Geschäftsführer Alexander Wehrle selbst.

Nach FT-Informationen zeigen die VfB-Funktionäre Interesse an zwei Abwehrspielern aus Frankreich. Christopher Wooh (23) von Stade Rennes und Étienne Youté Kinkoué (22) von Le Havre AC sind in den Fokus des Champions League-Teilnehmers gerückt. Beide Rechtsfüßer sind noch bis 2026 an ihre jeweiligen Vereine gebunden.

Schnäppchen möglich?

Wooh verlor in Rennes seinen Stammplatz, als Jorge Sampaoli Anfang November das Ruder übernahm. 2022 zahlte der Klub aus der Bretagne neun Millionen Euro Ablöse für den kamerunischen Nationalspieler an den RC Lens. Jetzt würde man den 1,91 Meter großen Abwehrspieler gerne für eine ähnliche Summe wieder verkaufen.

Etwas anders gestaltet sich die Situation bei Kinkoué. Der stand im Sommer schon kurz vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim. FT berichtete auch damals exklusiv vom Angebot der Kraichgauer. Am Ende platzte der Transfer aber, da die Spielerseite mit einer endgültigen Zusage zögerte und die TSG das Angebot zurückzog. Le Havre ist auf Einnahmen angewiesen und genau das könnte dem VfB jetzt in die Karten spielen.