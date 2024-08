Hoffenheim: Millionen-Angebot für Kinkoué

Die TSG Hoffenheim geht für Transferziel Étienne Youté Kinkoué (22) in die Offensive. Nach FT-Informationen haben die Kraichgauer beim AC Le Havre ein konkretes Angebot im Bereich von sieben Millionen Euro plus Boni und einer Weiterverkaufsbeteiligung platziert. Jetzt ist der Ligue 1-Klub am Zug.

Kinkoué wechselte erst im Januar 2023 aus der zweiten Mannschaft von Olympiakos Piräus zurück in seine französische Heimat. In der vergangenen Saison stand der Innenverteidiger in 22 Ligue 1-Spielen auf dem Feld. Sein Vertrag bei Le Havre ist nur noch ein knappes Jahr gültig, deshalb besteht Verkaufsdruck.