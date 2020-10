Warum Guendouzi die Hertha wählte

Mattéo Guendouzi hat seinen Wechsel zu Hertha BSC erläutert. Die ‚Bild‘ zitiert den Leihspieler des FC Arsenal: „Ich hatte auch andere Optionen und Anfragen. Aber ich habe mir das gut überlegt, mich bewusst für Hertha entschieden. Die ersten Tage in Berlin und beim Team bestärken meine Entscheidung. Und natürlich hatte ich vorher einen regen Austausch mit meinem französischen Landsmann Lucas Tousart, den ich schon seit Jahren kenne.“

Trainer Bruno Labbadia stellte dem 21-jährigen Mittelfeldspieler zuletzt sein Debüt in Aussicht. Schon am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg (18 Uhr) könnte Guendouzi erstmals für die Hertha auflaufen. Am letzten Transfertrag war der Lockenkopf von Arsenal gekommen. Kurz darauf folgte ein positiver Coronatest, sodass Guendouzi seine ersten Hertha-Tage in Quarantäne verbringen musste. Nun ist der Rechtsfuß voller Tatendrang und „fit wie selten zuvor“, wie er selbst sagt, „ich möchte gegen Wolfsburg 90 Minuten spielen“.