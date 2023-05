United: Testlauf für Diallo

Amad Diallo erhält eine neue Chance bei Manchester United. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, will Trainer Erik ten Hag dem 20-jährigen Flügelstürmer in Testspielen vor der kommenden Saison eine Chance geben, ehe über die Zukunft des Ivorers entschieden wird.

Diallo war im Januar 2021 für 21 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu United gekommen und wurde seither zu den Glasgow Rangers und zuletzt zum AFC Sunderland verliehen. Beim englischen Zweitligisten erzielte Diallo in der laufenden Championship-Saison schon zwölf Tore in 36 Spielen – durchaus ein Bewerbungsschreiben. Das nächste soll er dann in der Sommer-Vorbereitung abgeben.

