Salihamidzic bestätigt Gravenberch-Kauf

Nachdem am gestrigen Samstag bereits Ryan Gravenberch seinen Wechsel zum FC Bayern verraten hat, bestätigt nun auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Verpflichtung. „Er hat unterschrieben. Wir haben einen Deal abgeschlossen und sind sehr, sehr glücklich, dass er hier ist und bei uns starten kann“, so die Worte des Münchner Sportchefs gegenüber der ‚Bild‘.

Etwa 18 Millionen Euro Ablöse zuzüglich 5,5 Millionen Euro an Boni überweisen die Bayern Ajax Amsterdam für den Transfer des Mittelfeldspielers. Salihamidzic hält das für gut investiertes Geld. „Er hat große Stärken im Mittelfeld, eine super Technik und ist in der Lage, Situationen auch in engen Räumen aufzulösen. Er kann mit seiner Dynamik auch den Ball treiben, ist torgefährlich, kann aber auch verteidigen. [...] Er wird hier den nächsten Schritt machen.“ Gravenberch erhält an der Säbener Straße einen Fünfjahresvertrag.