Medien: Neuer-Comeback gegen Salzburg

Manuel Neuer steht offenbar vor seinem Comeback beim FC Bayern. Wie die ‚Bild‘ berichtet, absolvierte der Stammkeeper am heutigen Sonntagvormittag eine volle Trainingseinheit. Der Rückkehr auf dem Platz am Dienstag im Champions League-Rückspiel gegen RB Salzburg soll daher nichts im Wege stehen.

Vor einem Monat wurde Neuer in Innsbruck am Innenmeniskus im rechten Knie operiert und verpasste in der Folge fünf Spiele. In der laufenden Spielzeit kommt der 35-jährige Mannschaftskapitän auf 28 Pflichtspieleinsätze.