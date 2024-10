Wolfsburg: Nmecha spricht von Comeback

Bei Lukas Nmecha könnte es in Kürze zur Rückkehr in den Spielbetrieb des VfL Wolfsburg kommen. Gegenüber ‚Bild‘ verriet der 25-jährige Profi: „Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass in der Länderspielpause ein Freundschaftsspiel stattfinden wird. Und da will ich mitspielen.“

Für eine Partie in der Bundesliga hat es in der laufenden Saison aufgrund einer Oberschenkelverletzung noch nicht gereicht. Am 26. Oktober gegen den FC St. Pauli könnte sich das dem Stürmer zufolge aber ändern: „Gegen St. Pauli könnte es dann sein, dass ich mein Bundesliga-Comeback gebe.“