Hoffenheims Dabbur nach Dubai

Munas Dabbur (31) wechselt in die Vereinigten Arabischen Emirate. Ein Jahr vor Vertragsende verlässt der Stürmer die TSG Hoffenheim, um sich Shabab Al Ahli aus Dubai anzuschließen. Dabbur war Anfang 2020 für zwölf Millionen Euro vom FC Sevilla in den Kraichgau gewechselt. In 99 Spielen für Hoffenheim schoss der Israeli 29 Tore.

TSG-Manager Alexander Rosen sagt: „Die Zeit von Munas bei der TSG war geprägt von Höhen und Tiefen. Mehrfach hatte er mit schweren Verletzungen zu kämpfen, die ihn teilweise für längere Phasen außer Gefecht gesetzt haben. Trotzdem hat er in den vergangenen dreieinhalb Jahren […] seine Torgefahr immer wieder unter Beweis gestellt.“ Rosen weiter: „Dennoch bleibt mit dem Blick auf einen derart veranlagten Spieler am Ende des gemeinsamen Weges auch ein Gefühl, dass noch mehr möglich gewesen wäre. Aber letztlich konnten wir uns zu jeder Zeit auf ihn verlassen. Munas ist ein charakterlich einwandfreier, reflektierter und sympathischer Spieler.“

