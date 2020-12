Bringt United Martial auf den Markt?

Ein Verkauf Anthony Martial (25) ist offenbar kein Tabu mehr bei Manchester United. ‚Eurosport‘ berichtet von einer „größer werdenden Wahrscheinlichkeit“, dass sich die Red Devils im Sommer von ihrem französischen Nationalspieler trennen. United erwäge eine Rundumerneuerung seiner Offensive.

Rein sportlich liefert Martial derzeit jedenfalls nicht die besten Argumente. Er startete zwar mit vier Scorerpunkten in den ersten drei Gruppenspielen furios in die Champions League-Saison, blieb dann aber blass. In sechs Premier League-Einsätzen ging er bislang gänzlich leer aus. Im Gegenzug bringt ‚Eurosport‘ Paulo Dybala (27) von Juventus Turin mit United in Verbindung. Der Argentinier befinde sich nach wie vor im Blickfeld des Manchester-Klubs.