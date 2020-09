Langkamp stellt Karriereende in Aussicht

Sebastian Langkamp ist aktuell vereinslos – der Vertrag bei Werder Bremen war am Saisonende ausgelaufen. Gegenüber seinem ehemaligen Verein Hertha BSC äußert sich der 32-Jährige zu seiner Zukunft und stellt ein baldiges Karriereende in Aussicht. Der Routinier trainiert zurzeit bei der U23 der Alten Dame mit und hält sich dort fit.

„Um ehrlich zu sein, ist nicht auszuschließen, dass ich vielleicht gar nicht weiterspiele. Die Entscheidung treffe ich auch nicht alleine, meine Frau und ich erwarten Nachwuchs, deshalb muss alles hundertprozentig stimmen. Es gibt Angebote aus dem Ausland, die ich so wahrscheinlich vor einem Jahr angenommen hätte, weil ich schon immer Bock aufs Ausland hatte. Durch die Pandemie und die bevorstehende Geburt ist das aber nicht mehr so leicht realisierbar,“ so Langkamp.