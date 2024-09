„Entscheidung meines Herzens“: Moukoko schwärmt von Nizza

Youssoufa Moukoko musste offenbar nicht lange überlegen, um einem Engagement beim OGC Nizza zuzustimmen. „Es war wirklich eine Entscheidung meines Herzens, hierher zu kommen. Ich hoffe, dass wir am Ende der Saison etwas feiern können. Die Gespräche mit dem Sportdirektor und dem Trainer liefen schnell. Ich habe gespürt, dass ich hier gebraucht werde, und es war einfach, meine Entscheidung zu treffen“, so der von Borussia Dortmund samt Kaufoption (18 Millionen) ausgeliehene Mittelstürmer auf der heutigen Pressekonferenz.

Dabei war der Ligue 1-Vertreter nicht unbedingt die erste Wahl des einstigen Wunderkindes. Zuvor war sich Moukoko nämlich mit Ligarivale Olympique Marseille respektive La Liga-Klub Betis Sevilla einig. Eine Zusammenarbeit scheiterte jeweils an einer Übereinkunft mit dem BVB. Der 19-jährige Linksfuß ist dennoch von Nizza überzeugt: „Es ist klar, dass es sich um einen ambitionierten Verein handelt und ich sehe meinen Platz hier. Sie wollen um Europa spielen und streben die Champions League an. Es gibt eine sehr gute Zukunft in diesem Verein.“