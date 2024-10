BVB: Adeyemi gibt erste Entwarnung

Karim Adeyemi hat sich nach eigenen Angaben am gestrigen Champions League-Abend wohl nicht schwerer verletzt. „Ich musste raus, hatte ein bisschen was im Oberschenkel. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist. Schauen wir weiter, was morgen passiert“, sagte der überragende Offensivspieler von Borussia Dortmund nach dem rauschenden 7:1 gegen Celtic Glasgow bei ‚Amazon Prime‘.

Adeyemi war beim Kantersieg gegen die Schotten der beste Mann auf dem Platz, erzielte einen lupenreinen Hattrick und wurde von der UEFA zum Man of the Match gekürt. Kurz nach der Halbzeitpause musste er mit einer Muskelverletzung ausgewechselt werden. „Das hatte ich in den letzten Jahren öfter“, so der 22-Jährige, „aber es hat sich nicht so schlimm angefühlt wie sonst. Hoffentlich bin ich bald wieder da.“