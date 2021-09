Dortmund - Sporting: Die BVB-Aufstellung

Nach einem 2:1-Auswärtssieg bei Besiktas am ersten Spieltag der Champions League will Borussia Dortmund am heutigen Dienstagabend erneut punkten. Mit Sporting Lissabon ist der Tabellendritte der portugiesischen Liga zu Gast im Signal Iduna Park.

Keine einfache Aufgabe für den BVB, der wie auch schon am Wochenende auf Erling Haaland verzichten muss. Marco Reus ist hingegen rechtzeitig fit geworden und kehrt in die Startelf zurück.

Die Aufstellung des BVB