Real Sociedad verlängert mit Aihen

Real Sociedad hat erfolgreich mit Aihen Muñoz verlängert. Der Linksverteidiger bindet sich bis 2027 an den spanischen Champions League-Teilnehmer. Sein ursprünglich gültiger Kontrakt wäre im Sommer ausgelaufen, nun verschreibt der Linksfuß seine mittelfristige Zukunft den Basken.

Aihen entstammt der Jugendabteilung des Klubs aus San Sebastián. Der Abwehrspieler kommt in der laufenden Saison auf 14 Einsätze für seinen Arbeitgeber. Dabei lief er auch in allen drei Partien in der Königsklasse auf.