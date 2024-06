Münster verpflichtet Bayern-Keeper

Preußen Münster nimmt Torhüter Johannes Schenk vom FC Bayern München unter Vertrag. Der Keeper war bereits in der vergangenen Saison an die Adlerträger verliehen und wird nun langfristig beim Zweitliga-Aufsteiger bleiben. Beide Verein vereinbarten Stillschweigen über die Ablösemodalitäten. Der 21-Jährige gab in der vergangenen Saison in der ersten Pokalrunde des DFB-Pokals gegen Bayern sein Debüt im Tor von Münster.

„Johannes zählt zu den talentiertesten Torhütern in Deutschland“, so Sport-Geschäftsführer Ole Kittner, „wir sind absolut davon überzeugt, dass er sich bei uns auf höchstem Niveau weiterentwickeln und durchsetzen kann.“ Auch Schenk ist begeistert, nun fest zu Preußen Münster zu wechseln: „Ich freue mich sehr, dass mein Weg beim Preußen Münster weitergeht. Der Vertrauensbeweis der Verantwortlichen will ich mit Leistung zurückzahlen und möchte mit unserer Mannschaft erfolgreich sein und mich auch persönlich weiterentwickeln.“