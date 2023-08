Guardiola spricht über De Bruyne-Ersatz

Pep Guardiola hat noch einmal verdeutlicht, dass Manchester City nach der schweren Muskelverletzung und dem monatelangen Ausfall von Kevin De Bruyne (32) auf dem Transfermarkt nachlegen will. „Vielleicht müssen wir noch jemanden holen“, sagte Guardiola in einem Mediengespräch, „ich mag zwar einen kleinen Kader. Aber die Verletzung von Kevin verändert die Perspektive. Er ist ein sehr wichtiger Spieler und es sind nicht nur ein oder zwei Wochen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt machten Gerüchte über ein Interesse an Leipzigs Dani Olmo (25) die Runde. RB-Coach Marco Rose wiegelte allerdings deutlich ab. Guardiola erläutert seinen Standpunkt: „Wir müssen ein wenig über den Kader nachdenken und uns überlegen, was wir tun müssen, aber wir müssen die Kontrolle behalten. Wir sind nicht die Einzigen, die in den vergangenen Jahren viel Geld ausgegeben haben.“