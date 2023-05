Mainz: Onisiwo über seine Vertragsverlängerung

Karim Onisiwo (31) hat sich zu seiner Vertragsverlängerung beim FSV Mainz 05 geäußert. Mit Blick auf die Ausdehnung seines Arbeitspapieres bis 2026 sagt der Stürmer laut ‚Bild‘: „Dass es direkt drei Jahre sind, ist ein klares Zeichen von beiden Seiten. Ich bin sehr dankbar, dass mir das Vertrauen geschenkt wurde. Man sieht jetzt deutlich das Entwicklungspotenzial, was wir noch haben. Dass, wenn wir in so einer aussichtsreichen Situation sind, wir auch dann weiter mit einem klaren Kopf spielen.“

Der Österreicher spielt bereits seit Anfang 2016 für die 05er, ist also mittlerweile seit sieben Jahren im Klub. Bislang stand der 21-fache Nationalspieler für den Bundesligisten 198 Mal auf dem Rasen und war in seinen Einsätzen an 62 Treffern direkt beteiligt (33 Tore, 29 Vorlagen).

