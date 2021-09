Tielemans schließt Wechsel nicht aus

Youri Tielemans steht einem Abschied von Leicester City offen gegenüber. „Ich bin für alles offen. Der Transfermarkt hat gerade geschlossen, aber ich möchte mir so viele Optionen wie möglich offenhalten. Wir werden sehen, was passiert“, erklärt der 24-Jährige gegenüber ‚Sky Sports‘. Bis 2023 ist der Mittelfeldspieler noch an die Foxes gebunden.

Seit 2019 steht Tielemans in Leicester unter Vertrag und kommt seitdem wettbewerbsübergreifend auf 113 Einsätze. Immer wieder wird der Rechtsfuß mit verschiedenen Topklubs in Verbindung gebracht. Zunächst möchte er sich aber ganz auf seinen jetzigen Arbeitgeber konzentrieren: „Solange ich hier bin, werde ich alles für den Verein geben.“