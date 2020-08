PSG-Zukunft: Neymar hat sich entschieden

Was zuletzt schon sein Berater Wagner Ribeiro angekündigt hatte, bestätigt Neymar nun selbst: Auch in der kommenden Saison wird der brasilianische Superstar das Trikot von Paris St. Germain tragen. „Ich bleibe und ich möchte zurück ins Finale“, so Neymars Worte im Vereinsmagazin ‚PSG Le Mag‘.

Damit ist klar, dass eine Rückkehr zum einst heißgeliebten FC Barcelona für den 28-Jährigen nicht mehr infrage kommt. Kein Wunder: Barça befindet sich in der schwersten Krise seit Jahrzehnten, verlor erst sein Champions League-Viertelfinale gegen Bayern mit 2:8 und dann auch noch die Treue von Topstar Lionel Messi, den es nach 20 Jahren im Klub fortzieht.

Was PSG und Neymar jetzt noch zum perfekten Glück fehlt, ist eine Vertragsverlängerung über 2022 hinaus. Es ist absehbar, dass entsprechende Gespräche zeitnah aufgenommen werden. Nach langer Anlaufzeit scheint diese Ehe doch noch eine glückliche zu werden.