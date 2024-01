Bestätigt: Bayern-Trio verletzt raus

Der FC Bayern muss vorerst ohne drei Stammkräfte auskommen. Die Münchner bestätigten am heutigen Freitag die Diagnosen bei Dayot Upamecano (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Konrad Laimer (Muskelbündelriss in der Wade) und Joshua Kimmich (Schulterverletzung). Das Trio hatte sich am Mittwoch beim 1:0-Sieg über Union Berlin verletzt.

„Bei Konny und Upa sind es wochenlange Ausfallzeiten. Das wiegt natürlich schwer“, äußert Trainer Thomas Tuchel sein Bedauern. Bei Kimmich müsse die Schulter „erst mal ruhiggestellt werden. Und dann schauen wir von Woche zu Woche, wie der Heilungsverlauf ist und wie das Schmerzempfinden ist.“ Am morgigen Samstag ist der FC Bayern beim FC Augsburg zu Gast.