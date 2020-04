Medien: Bayern schnappt sich Hoffenheim-Juwel Sieb

Der FC Bayern hat sich offenbar einen der hoffnungsvollsten deutschen Offensivspieler gesichert. Wie ‚Sport1‘ berichtet, wechselt Armindo Sieb aus der Jugend der TSG Hoffenheim zum Rekordmeister, wo er in der kommenden Spielzeit im Reserveteam in der dritten Liga Erfahrungen sammeln soll.

Sieb ist im Angriffsdrittel beheimatet, am liebsten spielt er um eine zentrale Spitze herum. In der derzeit unterbrochenen Saison der U17-Bundesliga erzielte der 17-Jährige zehn Tore in 15 Spielen für die TSG, dazu kamen fünf Vorlagen. Außerdem knipste das Top-Talent dreimal in drei U17-Länderspielen für den DFB.

Ein Angebot für einen Profivertrag in Hoffenheim schlug Sieb laut ‚Sport1‘ aus, da ihn Bayerns Nachwuchsleiter Jochen Sauer sowie Hasan Salihamidzic, Sportdirektor der Profimannschaft, von München begeistern konnten. Eine Ablöse wird für Sieb nicht fällig, da sein Vertrag im Kraichgau ausläuft.