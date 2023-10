Bayer 04: Tapsoba verpasst Länderspielpause verletzt

Edmond Tapsoba kann die Reise zur Nationalmannschaft von Burkina Faso nicht antreten. Wie Bayer Leverkusen mitteilt, hat sich der Innenverteidiger eine Sehnen-Entzündung im linken Sprunggelenk zugezogen. Beim 3:0-Derbysieg über den 1. FC Köln musste Tapsoba in in der 71. Minute ausgewechselt werden und verpasste erstmals Spielminuten in der Bundesliga.

Bereits nach dem 2:1-Erfolg der Werkself in der UEFA Europa League auf Kunstrasen bei Molde FK klagte der 24-Jährige über Probleme und musste in Norwegen das Spielfeld vorzeitig verlassen. Wie lange genau Tapsoba fehlen wird, lässt Bayer offen. Für Burkina Faso geht es ohne den Rechtsfuß am 13. Oktober gegen Äquatorialguinea und am 17. Oktober gegen Mauretanien.