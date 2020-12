Arminia Bielefeld will seinen Kader im Wintertransferfenster verstärken. Sportchef Samir Arabi kündigte im Rahmen des gestrigen 0:1 gegen den FC Augsburg bei ‚Sky‘ an: „Es wird Bewegung in den Kader kommen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell belegt der Aufsteiger Rang 16 in der Bundesliga. Nach zwölf Spielen stehen zwei Siege und ein Remis auf der Habenseite. Am Samstag (15:30 Uhr) steht zum Jahresabschluss das Kellerduell auf Schalke an.