300 Millionen pro Jahr: Jetzt wollen die Saudis auch Messi

Das Riad-Derby in Saudi-Arabien wird zwischen Al Nassr und Al Hilal ausgetragen. Es ist stets gut besucht und ein Aushängeschild der arabischen Fußballwelt. Mit der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo gelang Al Nassr ein echter Paukenschlag. Offenbar will Al Hilal nun alles daran setzen, ebenfalls einen Spieler in der Größenordnung an Land zu ziehen: Lionel Messi.

Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet von Gerüchten aus Saudi-Arabien, die besagen, dass Al Hilal dem argentinischen Weltmeister ein wahnsinniges Angebot vorlegen will. Messi soll 300 Millionen Dollar, also umgerechnet 280 Millionen Euro kassieren – pro Jahr wohlgemerkt. Damit würde Messi seinen ewigen Rivalen CR7 in Sachen Gehalt nochmal überbieten.

Beziehung zu Saudi-Arabien

Ganz abwegig wäre ein Wechsel von Messi in den Wüstenstaat nicht. Zwischen La Pulga und Saudi-Arabien besteht seit längerem eine Verbindung. Der 35-Jährige fungiert als Werbeträger für das Land und die Tourismus-Kampagne VisitSaudi. Dementsprechend kurz dürften die Kommunikationswege sein.

Am Ende der Saison läuft Messis Vertrag bei Paris St. Germain aus. Dann könnte der Superstar seine Zelte in Europa abbrechen und sich Al Hilal ablösefrei anschließen. Der französische Edelklub arbeitet jedoch schon seit geraumer Zeit an einer Vertragsverlängerung. Und seit die Pariser in katarischer Hand sind, gibt es auch dort eigentlich keine finanziellen Grenzen.