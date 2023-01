Messi-Verlängerung: „Weiß, dass es Gespräche gibt“

Paris St. Germain will offenkundig mit Weltmeister Lionel Messi verlängern. Wie Cheftrainer Christophe Galtier nun auf einer Pressekonferenz verlauten ließ, unterhielten sich die Klubbosse bereits mit dem Argentinier über die gemeinsame Zukunft. „Ich weiß, dass es Gespräche gibt und dass sich die sportliche Leitung mit Leo über das Thema Verlängerung ausgetauscht hat“, so der französische Übungsleiter.

Galtier wisse zwar nicht, „wie der Stand der Dinge ist“, fügt aber an: „Leo scheint mir glücklich in Paris zu sein“. Messis Vertrag in Paris würde nach der Saison auslaufen. Ob er darüber hinaus an der Seine bleiben wird, ist offen. Neben einer Rückkehr zum FC Barcelona war immer wieder von einem Wechsel zum MLS-Klub Inter Miami zu lesen.

