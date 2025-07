Die AS Rom holt Torhüter Devis Vásquez aus der Vereinslosigkeit. Der 27-Jährige war seit 2023 vertraglich an den AC Mailand gebunden, wo sein Arbeitspapier nach drei Leihen in zwei Jahren aber Ende Juni endete. Bei den Römern wird er sich im Torhüterteam hinter Mile Svilar (25) einordnen.

