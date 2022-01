Liverpool beendet Williams-Leihe

Rhys Williams wird den Rest der Saison bei seinem Heimatverein FC Liverpool zu Ende spielen. Wie Swansea City offiziell bestätigt, wurde die Leihe beendet. An der Anfield Road steht der 20-jährige Innenverteidiger noch bis 2026 unter Vertrag.

