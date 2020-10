Barça: Kein Grund zur Eile bei Fati

Gleich vier Vertragsverlängerungen vermeldete der FC Barcelona am gestrigen Dienstagabend. Marc-André ter Stegen, Gerard Piqué, Clement Lenglet und Frenkie de Jong erhielten neue Arbeitspapiere. Die Unterschrift von Ansu Fati, dessen Verlängerung spanische Medien ebenfalls erwartet hatten, fehlte unterdessen.

Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, dass man die Situation des 17-jährigen Toptalents im Verein ganz entspannt sieht. Hintergrund: Bis 2022 plus Option auf zwei weitere Jahre ist Fati noch an Barça gebunden. Zudem beträgt die Ausstiegsklausel des Außenstürmers astronomische 400 Millionen Euro. Knüpft Fati an seine starken Leistungen der aktuellen Saison an (fünf Pflichtspiele, sechs Scorerpunkte), dürfte aber schon bald ein neuer Vertrag samt Gehaltserhöhung folgen.