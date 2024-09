Frankfurt bindet Talent Fenyö langfristig

Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Noah Fenyö vorzeitig verlängert. Wie der Europa League-Teilnehmer offiziell bestätigt, unterschreibt der 18-Jährige am Main einen Vertrag bis 2029. Sportdirektor Timmo Hardung schwärmt: „Noah ist ein Spieler aus der eigenen Jugend, er bringt viel Talent und Qualität mit. Er war mit uns im Trainingslager in den USA, hat Testspiele der Profis mitgemacht und ist in der laufenden Saison bei der U21 dabei, bei der er in den kommenden Wochen und Monaten ein wichtiger Faktor sein wird. Er bringt viel Ruhe am Ball mit und hat eine gewisse Stressresilienz, er versucht stets mit Ball eine Lösung zu finden. Er ist dennoch aggressiv und zudem sehr laufstark. Bei seinen nächsten Schritten werden wir ihm helfen. Wir freuen uns sehr darüber, dass er langfristig bei uns bleibt.“

In der laufenden Saison kam der defensive Mittelfeldspieler sechsmal für die Eintracht-Reserve in der Regionalliga Südwest zum Einsatz (eine Vorlage). Zudem gehörte er am gestrigen Donnerstag beim 3:3 gegen Viktoria Pilsen erstmals in dieser Saison dem Profikader an.