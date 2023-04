Transfer vorgezogen: Aránguiz verlässt Bayer sofort

Dass Charles Aránguiz im Sommer Bayer Leverkusen in Richtung Brasilien verlassen würde, verkündete der Bundesligist schon vor einiger Zeit. Der Transfer des Chilenen wird nun aber schon vorgezogen. Wie die Werkself mitteilt, schließt sich der 33-Jährige mit sofortiger Wirkung dem SC International Porto Alegre an.

Geschäftsführer Sport Simon Rolfes erklärt, wie es zu der Planänderung kam: „Charly hatte im vergangenen halben Jahr aufgrund seiner Verletzung eine schwere Zeit. Es wäre ihm nicht mehr möglich gewesen, in der Schlussphase der laufenden Saison noch auf sein gewohntes Niveau zu kommen. Wir haben deswegen seinem Wunsch entsprochen, schon zwei Monate eher als geplant nach Südamerika zurückzukehren, um bei seinem neuen Klub einen systematischen Aufbau vor Ort zu betreiben.“

Letztes Spiel im Oktober

Aránguiz hatte sich im Oktober des vergangenen Jahres einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen. Üblicherweise geht damit eine Ausfallzeit von mehreren Wochen einher, der 33-jährige Chilene kam aber seitdem nicht mehr in Tritt. Immer wieder hat Aránguiz mit chronischen Knie- und Fersenproblemen zu kämpfen – auch jetzt.

Der 97-malige Nationalspieler war im Sommer 2015 von Internacional zu Bayer gewechselt. Seitdem stand er in 214 Spielen für Leverkusen auf dem Platz. „Ich habe mich in all den Jahren immer wohlgefühlt in Leverkusen. Dieser Verein hat mich auch in schweren Zeiten immer unterstützt, das werde ich nicht vergessen“, erklärt Aránguiz.

Und weiter: „Jetzt möchte ich den Rest meiner Karriere in Südamerika verbringen, näher bei meiner Familie. Bedanken möchte ich mich aber auch und ganz besonders bei den Fans in Schwarz und Rot – für mich ist es ein Abschied in Freundschaft.“ Sein Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen.